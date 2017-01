0

0



Ronaldo, a colecionar títulos de melhor do Mundo desde 2008

Com a conquista do 'The Best', Cristiano Ronaldo adicionou ao seu currículo mais um troféu individual oriundo da FIFA ou da 'France Football' (FF). Desde 2008, o craque português já recebeu seis galardões deste cariz - não esquecendo que os de 2013 e 2014 foram atribuídos em conjunto pela FIFA e FF.