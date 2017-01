0

Ronaldo anda a preparar a Taça do Rei... em râguebi?

O Real Madrid defronta amanhã o Celta de Vigo (20H15), para a 2.ª mão dos quartos de final da Taça do Rei, no qual os merengues tentam recuperar de uma desvantagem de 2-1. No treino desta terça-feira, Zidane colocou Ronaldo e companhia a treinarem uma espécie... de râguebi [Vídeo AS]