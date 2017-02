506

Ronaldo 'apanhado' a fazer comentário ao guarda-redes do Espanyol

Antes de entrarem em campo onde seriam adversários, Diego López (guarda-redes do Espanyol e ex-guardião do Real Madrid) e Ronaldo cumprimentaram-se depois do internacional português ter feito um comentário... ao cabelo do camisola 13. Só que o que CR7 não esperava foi o aviso de Morata...