Ronaldo, Bale e a mensagem... de Kátia Aveiro: "O pai voltou"

Cristiano Ronaldo bisou na vitória do Real Madrid frente ao B. Dortmund por 3-1. Bale fez o outro golo dos merengues e Kátia Aveiro, irmã do internacional português, não quis deixar passar em branco a 'dupla' "O pai voltou", escreveu a cantora na legenda desta fotografia partilhada no Instagram na qual surgem o camisola 7 dos blancos e o galês