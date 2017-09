925

0



Ronaldo entre "grandes amigos"

Cristiano Ronaldo, que cumpriu nesta jornada o último jogo de castigo, esteve no sábado em Alvalade a assistir ao Sporting-Tondela com a namorada, Georgina Rodríguez, bem como com José Semedo e Miguel Paixão, ambos amigos de longa data do craque. Já esta segunda-feira, o internacional português divulgou uma fotografia à mesa numa refeição com os mesmos 'convivas' aos quais se juntaram mais alguns. "É sempre bom ver grandes amigos", escreveu na legenda