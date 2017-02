0

Ronaldo está de volta às ordens de Zidane

Zidane voltou esta terça-feira a ter o grupo completo para o último treino do Real Madrid antes do embate com o Nápoles, em jogo da Liga dos Campeões, na quarta-feira. Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira falhou à sessão de trabalho em Valdebebas, regressou hoje a integrar o treino.