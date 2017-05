655

Ronaldo festejou título com a namorada e os amigos ao som de J Balvin

Cristiano Ronaldo foi na noite de segunda-feira festejar o título de campeão no concerto do colombiano J Baldin, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos melhores amigos, Ricardo Regufe e Miguel Paixão, e das respetivas mulheres. O internacional português posou com o cantor de reggaeton, assim como com alguns fãs. "A noite de ontem foi incrível. @JBALVIN em boa companhia [Fotos: reproduções Instagram]