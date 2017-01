2172

Ronaldo fez a festa em família

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realizou em Zurique, na Suíça. O capitão da Seleção Nacional festejou a conquista de mais um prémio com a namorada, Georgina, as irmãs, Katia e Elma, a mãe, Dolores Aveiro, e o filho Cristianinho [Fotos: Reuters]