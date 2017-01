816

0



Ronaldo meteu-se com Coentrão... e levou onde dói mais

As brincadeiras entre Cristiano Ronaldo e Fábio Coentrão já são um clássico nos treinos do Real Madrid. Durante um 'meiinho', CR7 intercetou um passe do lateral e dirigiu-se a ele, com uma postura 'intimidatória'. A resposta foi uma espécie de piparote naquela zona bem dolorosa do corpo... A cena foi captada e divulgada pelo jornal 'As'.