145

0



Ronaldo na origem de desentendimento entre repórteres que faziam cobertura dos prémios The Best

A pressão do direto esteve na origem de uma situação constrangedora no canal de televisão da FIFA durante a transmissão da cerimónia de entrega dos prémios The Best, em Londres, no YouTube. Tudo aconteceu quando Cristiano Ronaldo já se encontrava no final da passadeira verde. Os dois repórteres que se encontravam à entrada do London Palladium tinham Daniel Alves pronto para fazer declarações noutro local e lamentavam já terem deixado passar Lionel Messi e Zinedine Zidane. Não podiam 'falhar' Ronaldo. Mas o internacional português passou e 'escapou'. E foi então que aconteceu esta troca de palavras, que começou com a sugestão do homem para que a mulher continue atrás de Ronaldo depois desta lamentar a oportunidade perdida com um esclarecedor, "oh, não...". "Estou a tentar, Alex... Oh não", respondeu, acrescentando: "Tu é que não estás a fazer nada, ficaste aí parado!"