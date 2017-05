664

Ronaldo não resistiu e 'trocou os olhos' a Coentrão

O Real Madrid prepara o próximo jogo diante do Málaga que lhe poderá dar o título de campeão e no treino deste sábado não faltou a boa disposição nem as habituais 'habilidades' de Cristiano Ronaldo que fez questão de mostrar a Fábio Coentrão o que sabe fazer.