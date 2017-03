0

Ronaldo no carro com a namorada e sem parar no sinal vermelho

Cristiano Ronaldo deixou o Estádio Santiago Bernabéu, na noite de quarta-feira após o empate 3-3 com o Las Palmas, na companhia da namorada Georgina Rodríguez. O vídeo publicado pelo 'As' mostra o craque português do Real Madrid ao volante de um Audi e a passar um sinal vermelho, muito possivelmente com a autorização da polícia que estava no local.