Ronaldo ouviu de tudo no Mestalla, mas também deu resposta

Cristiano Ronaldo foi bastante insultado durante o jogo do Real Madrid com o Valencia, como de resto é habitual sempre que os merengues jogam fora. Neste vídeo, captado pelas câmaras da 'Cuatro', pode ouvir-se o cântico das bancadas do Mestalla "Sai do armário, Ronaldo, sai do armário", entre outros gestos menos próprios dos adeptos do Valencia. Mas Ronaldo também teve resposta para quem o criticou dentro de campo. A 'Cuatro' apanhou o avançado a dizer "Eu marquei um golo e tu, o que fizeste?", embora não tenha conseguido identificar o destinatário de CR7.