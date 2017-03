0

0



Ronaldo reagiu mal a substituição de Zidane: «Porquê eu? F......»

Cristiano Ronaldo não gostou de ser substituído no embate do Real Madrid com o Athletic Bilbao (79') e ao passar pelo treinador Zinedine Zidane terá 'disparado': "Porquê eu? F......". A reação está a ser muito comentada em Espanha, com a comunicação social a recordar uma situação semelhante, ocorrida diante do Las Palmas, no final de setembro, quando o internacional português deixou o relvado gesticulando e proferindo impropérios.