Ronaldo voltou a gozar com Rio Ferdinand por causa deste vídeo

Cristiano Ronaldo e Rio Ferdinand têm uma boa relação que já perdura desde os tempos em que CR7 atuava no Man. United e esta segunda-feira o português mostrou isso mesmo. No Instagram, após a publicação de um vídeo por parte do inglês, no qual surge a fazer vários exercícios de musculação, o craque do Real Madrid comentou desta forma: "Que raio é isso???".