Rony Lopes dá a vitória ao Lille com Éder na jogada

Rony Lopes foi titular no Lille, tal como Éder, e foi dos seus pés que saiu o golo que consumou a reviravolta no marcador frente ao Nancy num remate cruzado. O médio português fez o 2-1 aos 81', numa jogada de contra-ataque conduzida por Éder do lado esquerdo...