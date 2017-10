0

Rony Lopes fez papel de matador no Monaco

O Monaco visitou o terreno do Lyon esta sexta-feira e houve duelo de portugueses, intensificado aos 17 minutos de jogo. Rony Lopes, do lado dos monegascos, desmarcou-se após um passe de Keita Baldé e bateu o compatriota Anthony Lopes, fazendo, desta forma, o primeiro golo da equipa do também técnico português Leonardo Jardim.