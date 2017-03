0

Rony Lopes já está nos Sub-21 e apanhou Gonçalo Paciência a fazer isto...

A seleção Sub-21 concentra-se esta segunda-feira, com vista os jogos de preparação para o Campeonato da Europa 2017 frente à Noruega, na sexta-feira, no Estoril, e dia 28 com a Alemanha, em Estugarda. Rony Lopes, Gonçalo Paciência e Francisco Ramos já estão ao serviço da seleção e o médio do Lille até já apanhou o avançado do Rio Ave a... dançar!