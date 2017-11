Rossi deu valente queda... e até ele ficou impressionado com a destruição da moto

Valentino Rossi protagonizou uma queda nos testes pós-temporada do MotoGP que a equipas estão a fazer em Valência, ao perder o controlo da sua Yamaha M1 na curva 10 do circuito Ricardo Tormo. O campeoníssimo italiano ficou uma segundos a olhar para a moto, impressionado com o grau de destruição, mas seguiu logo depois de scooter para as boxes, onde pegou noutra máquina e prosseguiu o trabalho.