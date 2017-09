0

0



Rúben Dias já tem o Livro de Ouro "para aprender sobre a história" do Benfica

Com apenas 20 anos, Rúben Dias quer saber tudo sobre a história do Benfica. Por isso, já tem o Livro de Ouro do clube da Luz, que Record irá entregar grátis a partir de domingo. E você, vai deixar fugir a oportunidade?