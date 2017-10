52

Rúben Vinagre sacou coelho da cartola e trocou os olhos a Kyle Walker

O Wolverhampton esteve perto de surpreender o Manchester City em jogo da Taça da Liga inglesa, 'aguentando' 120 minutos sem sofrer golos e levando a partida para penáltis, onde os citizens viriam a vencer a partida (4-1). No entanto há um lance de destaque aos 115' quando Rúben Vinagre, lateral da equipa de Nuno Espírito Santo, trocou os olhos a Kyle Walker, batizando a entrada do inglês no jogo da melhor maneira.