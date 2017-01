1

Rui Costa deu o exemplo de Neto no regresso da Chapecoense ao trabalho

O novo diretor executivo da Chapecoense, Rui Costa, deu as boas vindas ao plantel do clube brasileiro e, em especial a Neto, um dos poiucos sobreviventes da tragédia que atingiu o clube de Chapecó em novembro do ano passado. "Estamos aqui com os principais nomes para a reconstrução. Eu faço agradecimento especial a um atleta que está se reapresentando aqui: o Neto. Seja bem-vindo, Neto. Seja bem-vindo a sua casa, alugar que te pertence", referiu um dirigente, num discurso que arrancou palmas a todo o plantel.