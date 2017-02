70

Rui Patrício a titular? Jesus riu-se... mas acabou por confirmar

Questionado pelos jornalistas sobre a titularidade de Rui Patrício - que atinge a marca de 400 jogos com a camisola do Sporting -, Jorge Jesus começou por se rir com a 'garantia' dada de que o guarda-redes iria jogar... mas acabou por confirmar a informação.