Rui Patrício cometeu penálti e Cauê aproveitou

Já bem perto do intervalo, Rui Patrício cometeu penálti sobre Boateng, num lance no qual procurava recolher a bola e acabou surpreendido pela rapidez do adversário. Na cobrança, Cauê não desperdiçou. (Fotos: SportTV)