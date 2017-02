97

0



Rui Vitória: «Daqui a pouco fazemos antevisões de comunicados e reuniões...»

Rui Vitória escusou-se a comentar as acusações do FC Porto ao Benfica, que falou em "coação grave e reiterada que é diariamente exercida direta e indiretamente" pelos encarnados, vincando que será ele a decidir os timings para falar sobre assuntos relacionados nomeadamente com arbitragens.