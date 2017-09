0

Rui Vitória: «Demos uma resposta para nós»

Rui Vitória gostou da exibição dos jogadores que se estrearam e daqueles que somavam até agora menos minutos. O técnico garantiu que, apesar do resultado, a equipa do Benfica deu uma resposta positiva diante do Sp. Braga, para a Taça CTT.