4

1



Rui Vitória e a atenção a Van Wolfswinkel

Na antevisão do encontro com o Basileia, Rui Vitória não deixou de salientar que o mais importante são sempre os aspetos coletivos do jogo, mas não deixou de admitir que o Benfica estará bem atento às movimentações do holandês Ricky van Wolfswinkel, antigo jogador do Sporting.