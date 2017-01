1150

Rui Vitória e a polémica com Nélson Semedo: «Ele é um bom menino»

Nélson Semedo acabou por estar envolvido na principal polémica do V. Guimarães-Benfica desta terça-feira, quando, com gestos, mandou calar os adeptos vimaranenses, o que gerou enorme confusão. Na conferência de imprensa, Rui Vitória admitiu que ainda não viu as imagens televisivas mas defendeu o carácter do lateral-direito.