239

1



Rui Vitória e o objetivo do Benfica que salta à vista de poucos

No final do encontro com o V. Guimarães, que terminou com o triunfo do Benfica (0-2), Rui Vitória garantiu que este jogo provou que todos os elementos do plantel fazem parte do grupo e estão sempre aptos a entrar e a ajudar a equipa. Ao mesmo tempo, revelou um objetivo do grupo que salta à vista de poucos e que está relacionado com a capacidade em mudar consoante as circunstâncias.