Rui Vitória esclarece situação de Gabriel Barbosa

Emprestado pelo Inter perto do fecho do mercado, Gabriel Barbosa tarda em impor-se ao serviço do Benfica. O brasileiro somou apenas 148 minutos, repartidos em quatro partidas, mas Rui Vitória explicou, em declarações ao 'Esporte Interativo' que o comportamento do avançado tem sido exemplar e que a falta de oportunidades deve-se apenas à qualidade da concorrência. [Vídeo: Esporte Interativo]