0

0



Rui Vitória explica por que não irá poupar Pizzi em Paços de Ferreira

Rui Vitória explicou esta sexta-feira que mais importante do que gerir os cartões amarelos de Pizzi, que ficará fora do clássico com o FC Porto, caso seja admoestado em Paços de Ferreira, é gerir a equipa. E, neste contexto, recorda as ausências recentes de Fejsa, Jonas, André Horta e Filipe Augusto. "A minha questão fundamental é a gestão da equipa. E isso passa por Pizzi estar lá", reforça o técnico encarnado.