0

0



Rui Vitória: «Primeiro caminho para ultrapassar este obstáculo é entendê-lo»

Rui Vitória garante que o jogo com o Manchester United vai ser muito estratégico e que, por isso, vai ser precisa concentração máxima. Quanto à classificação do Benfica, o técnico diz acreditar que a equipa tem capacidade para fazer mais do que fez até ao momento.