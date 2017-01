561

Rui Vitória ainda hesitou quando lhe perguntaram por Coates

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, perguntaram a Rui Vitória o que acha de... Coates. Tem sido noticiado o interesse do Benfica no defesa central do Sporting, mas o treinador encarnado garantiu que está satisfeito com os centrais que tem no plantel, apesar de reconhecer a qualidade de Coates.