Rui Vitória recebeu prémio de treinador do ano e aproveitou para dizer "uma ou duas coisinhas"

Rui Vitória recebeu esta segunda-feira o prémio de treinador do ano do Clube Nacional de Imprensa Desportiva (CNID), no Museu do Desporto, em Lisboa. O técnico português aproveitou para agradecer aos seus jogadores e à sua equipa técnica e para dizer "uma ou duas coisinhas" aos jornalistas presentes na sala.