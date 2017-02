354

6



Rui Vitória reencontrou o árbitro que o expulsou e fez isto

No jogo com o Sp. Braga, Rui Vitória reencontrou o árbitro Tiago Martins - juiz que o expulsou no jogo com o Moreirense e pelo qual o treinador do Benfica cumpriu 15 dias de suspensão - e cumprimentou-o no final do encontro desta forma