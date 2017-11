Rumores de 'mala branca' no Cruzeiro levam Tinga a ter esta reação

Tinga, atual diretor do futebol do Cruzeiro, que em 2004 jogou no Sporting, negou esta quinta-feira que os jogadores do clube de Belo Horizonte tenham recebido qualquer quantia extra (rumores falam em 500 mil reais, cerca de 131 mil euros) para vencer o jogo de segunda-feira com o Palmeiras, que terminou empatado 2-2. "Esses jogadores e comissão técnica são extremamente profissionais e jamais participariam de uma coisa dessa", garante o antigo futebolista.