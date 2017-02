0

Sabe o porquê de Mourinho ter as iniciais 'CR' na camisola?

Na antevisão ao jogo com o Southampton, José Mourinho apareceu na sala de imprensa com as iniciais CR na camisola, numa alusão a Claudio Ranieri, que foi despedido esta quinta-feira do comando técnico do Leicester. O treinador português explicou que o italiano "fez história dois anos consecutivos" e o estádio do Leicester devia ter o nome de Ranieri.