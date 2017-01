0

Sergio Ramos sem papas na língua com Jorge Sampaoli

Antes do jogo com o Sevilha, a contar para o campeoanto espanhol, Sergio Ramos falou com Jorge Sampaoli, o que deixou o treinador surpreendido com o que o defesa lhe disse. Tudo porque Sampaoli o defendeu na conferência de imprensa de antevisão a essa partida, dizendo que o seu gesto para os adeptos depois de marcar um golo à Panenka no jogo da Taça do Rei não era falta de respeito. Na altura não se percebeu o que disse, mas a equipa de reportagem da Movistar captou o momento... Sergio Ramos quis agradecer-lhe as palavras e disse-lhe "Viva as pessoas com 'tomates', tu és uma delas!", confidenciou-lhe.