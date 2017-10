44

Sabe por que Bale não arrisca falar em castelhano?

Gareth Bale está em Espanha desde 2013, tem tido aulas de castelhano desde essa altura, mas em quatro anos muito raramente se viu o galês a falar na língua do país do seu clube. Mas, então, por que sucede tal situação? O programa espanhol Jugones de La Sexta decidiu tentar decifrar o enigma e foi falar com o professor particular do galês, que explicou o motivo.