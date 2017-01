2

Sabe qual é o "acidente rodoviário" a que se refere Rui Vitória?

Rui Vitória enumerou na sexta-feira três lances em que viu o Benfica prejudicado: "No Estoril houve um penálti; com o Rio Ave, outro que foi quase um acidente rodoviário. Com o Vizela aquele lance com o Zivkovic". Em todos, Record confirma queixas do técnico