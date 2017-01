192

Já ouviu Cristiano Ronaldo a falar russo?

Depois do ano de sonho em 2016, em que conquistou a Liga dos Campeões, o Europeu e o Mundial de Clubes, a Bola de Ouro e o prémio The Best FIFA para melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo já tem objetivo para 2017: conquistar a Taça das Confederações. A revelação do capitão da Seleção Nacional foi feita em declarações ao site da FIFA.