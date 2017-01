0

Sabe quando foi a última vez que o Benfica sofreu três golos em casa?

Mais de um ano depois, o Benfica voltou a sofrer três golos num jogo realizado na Luz. O último foi a 25 de outubro de 2015, quando as águias perderam por 3-0 diante do Sporting. Marcaram Teo Gutiérrez, Islam Slimani e Bryan Ruiz, numa partida que também teve três golos de rajada na primeira parte, como esta tarde diante do Boavista...