Sabe quantos milhões o Benfica já somou com as vendas 'made in' Seixal?

No total, o Benfica amealhou nos últimos anos, graças à venda de jogadores formados no Campus do Seixal, 125,75 milhões de euros, valor ao qual se juntarão os 15 milhões que o Wolverhampton vai pagar por Hélder Costa.