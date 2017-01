272

Sabe quem bate o Benfica nas assistências?

O Benfica tem conseguido manter a média de espectadores no Estádio da Luz acima dos 50 mil esta temporada, estando, dessa forma, entre alguns dos maiores colossos do futebol europeu. A verdade é que apenas oito clubes no Velho Continente conseguem levar mais pessoas aos estádios.