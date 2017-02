0

0



Sabe quem interrompeu o discurso de Bruno de Carvalho?

Bruno de Carvalho destacou os resultados obtidos pelos atletas do Sporting no âmbito das celebrações do primeiro aniversário do Gabinete Olímpico dos leões. O presidente verde e branco discursava no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, quando foi interrompido... por um telefonema.