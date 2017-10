0

Sacachispas homenageia Messi de forma divertida

Com três golos frente ao Equador, Lionel Messi foi o grande responsável pelo apuramento da Argentina para o Mundial 2018, que vai decorrer na Rússia. Em homenagem a este feito, o plantel do Sacachispas (da segunda divisão argentina) decidiu homenagear La Pulga: todos os jogadores, excepto o guarda-redes, entraram no relvado antes do jogo com o Comunicaciones com mascaras de Messi sorridente. A foto foi publicada na conta de Twitter do clube.