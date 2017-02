0

Saiba o que cada equipa da Liga espanhola oferece aos árbitros

Estalou a polémica em Espanha devido à oferta feita pelo Real Madrid ao árbitro do jogo com o Villarreal, uma partida marcada por decisões de arbitragem consideradas polémicas. Contudo, lá como cá, a oferta de itens aos juízes é prática comum a todas as formações. Procurando esclarecer a situação, a 'Marca' reuniu os dados e compilou a lista de ofertas dadas habitualmente pelos clubes da Liga espanhola.