626

0



Salah colocou o Egito no Mundial... e levou o estádio à loucura

Mohamed Salah foi o herói do Egito ao apontar os dois golos frente ao Congo (triunfo por 2-1) que permitiram aos faraós qualificarem-se para o seu primeiro Mundial em 28 anos. Ao quinto minuto de compensação da segunda parte, o avançado do Liverpool apontou o penálti que desfez o empate e levou os adeptos à loucura. É melhor assistir, pois as imagens - de felicidade e euforia - falam por si...