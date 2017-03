11

Samaris sem medo do poder ofensivo do Dortmund

Samaris admitiu "respeito" por todas as equipas, mas recusou qualquer medo da linha ofensiva do Borussia Dortmund. O médio grego destacou a ambição do grupo 'encarnado' e disse que o Benfica "sabe o que tem de fazer para ganhar", pelo que confia no apuramento.