45

0



Sancidino convoca Renato Sanches para desafio original

Renato Sanches ainda não terá dado resposta, mas o desafio foi-lhe lançado diretamente por Sancidino. "Toque de rabo sem deixar a bola cair.. desafio-te Renato Sanches", escreveu o jogador do Arouca na legenda do vídeo publicado no Instagram